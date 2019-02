Sabato 9 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 14:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Qualcosa mi suonava familiare ...solo la parte strumentale della canzone». È l'inizio del post su facebook del "Nero per caso", in cui il musicista svela che la canzone di Simone Cristicchi " ne ricorda molto un'altra: la colonna sonora del film "Risvegli" (Awakenings), scritta da Randy Newman.«Tecnicamente non è un plagio - spiega Caravano nel suo post - perchè per il diritto in materia di musica (solo da queste parti), l'orchestrazione e l'arrangiamento non da diritti, ne doveri: Non esiste ! La canzone è la mia preferita di questa edizione. Mi piace anche la colonna sonora del film "Risvegli" (Awakenings), scritta da Randy Newman».Caravano ha pubblicato anche un audio che avvalora la sua tesi.Beccato!