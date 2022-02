Luca Argentero, morto il padre della moglie Cristina Marino: salterà la seconda serata di Sanremo 2022

Luca Argentero non parteciperà a Sanremo 2022. L’attore, protagonista della serie “Doc”, erano tra i super ospiti di stasera mercoledì 2 febbraio ma a causa di un grave lutto in famiglia ha deciso di rinunciare al palco della kermesse canora.

Luca Argentero (Instagram)

Sanremo 2020, salta l'ospitata di Luca Argentero

Luca Argentero stasera non sarà sul palco di Sanremo 2020. L’attore doveva promuovere al serie “Doc” ed era tra i super ospiti della puntata ma un grave lutto ha impedito la sua partecipazione: è venuto infatti a mancare il suocero, padre della moglie Cristina Marino e Luca ha deciso di rimanere accanto alla sua famiglia. Per ora non si sa se l’ospitata sia saltata definitivamente o solo rimandata.

Luca Argentero e la moglie Cristina Marino si sono sposati nel 2015 e cinque anni dopo, il 20 maggio 2020, è nata la loro prima figlia, Nina Speranza.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Febbraio 2022, 19:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA