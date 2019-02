Ex-Otago, Solo una canzone: il testo della canzone di Sanremo 2019

Lunedì 4 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 22:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Solo una canzonedi M. Carucci – S. Bertuccini – F. Bacci – O. MartellacciResta con mePerché la notte mi fa perderePoi non ho voglia di sognarePerché domani è ugualeResta con meAnche se è una vita che usciamo insiemeDormir con te stanotte è importantePerché ci vogliamo beneNon è sempliceRestare compliciUn amante credibileQuando l’amore non è giovaneNon è sempliceScoprire nuove tenebreTra le tue cosce dietro le orecchieQuando l’amore non è giovaneÈ solo una canzoneAbbracciami per favoreA te posso dire tuttoTutto ciò che sentoTutti cantano l’amoreQuando nasce quando prende beneQuando tremano le gambeQuando non c’è niente che lo può fermareMa tutte quelle storieChe hanno visto almeno dieci primavereCento casini cento grandi sceneMille pagine attaccate ancora insiemeNon è sempliceRestare compliciUn amante credibileQuando l’amore non è giovaneNon è sempliceScoprire nuove tenebreTra le tue cosce dietro le orecchieQuando l’amore non è giovaneÈ solo una canzoneAbbracciami per favoreA te posso dire tuttoTutto ciò che sentoÈ solo una canzoneAbbracciami per favoreCon te voglio fare tuttoTutto ciò che sentoResta con mePerché da solo non ho famePoi non è bello cucinareSolo per meSolo per meÈ solo una canzoneAbbracciami per favoreA te posso dire tuttoTutto ciò che sentoÈ solo una canzoneAbbracciami per favore