Claudio Gioè, ospite della prima serata di Sanremo 2022: «Che sogno essere qui»

A Sanremo 2022, l'attore Claudio Gioè presenta la fiction in uscita Makari. Ospite della prima puntata, l'attore esordisce con: «Che sogno! grazie per questa opportunità».

L'attore siciliano promuove la fiction in uscita su Rai1, leggendo i nomi del cast, in tono da recitazione. «Vi aspetto lunedì!» dice sorridendo. E, per concludere la sua presenza sul palco, annuncia la prossima cantante in gara: Giusy Ferreri.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Febbraio 2022, 00:08

