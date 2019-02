Baglioni, Sanremo e il romanzo dove le sue canzoni d'amore portano sull'altare la giornalista e l'attore

Mercoledì 6 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 10:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Si sono incontrati nella fila per conquistare il biglietto di uno dei suoi concerti, si sono sposati sulle note di una delle sue canzoni di successo, come auto per il matrimonio hanno scelto Camilla, la "2 cavalli" di "Gira che ti rigira amore bello". Insomma, Claudio Baglioni è tutto nella loro vita. Così Rosa Alvino (giornalista) e Ivan Fedele (attore comico della fortunata trasmissione "Made in Sud", dove appare in coppia con Cristiano) hanno deciso di romanzare la storia di due ragazzi che vivono ogni esperienza grazie alle note e alle parole in versi del Divo Claudio: che, tra l'altro, è come fosse il loro testimone di nozze, visto che per i giovani napoletani ha scritto un biglietto di auguri da brividi.Da domani (ore 17 anteprima nazionale presso il PAN - Palazzo delle Arti di Napoli, nella centralissima via dei Mille) sarà in libreria il romanzo “Mal comune e in mezzo Claudio” , ovvero il sequel di “Non avrai altro dio all’infuori di Claudio”.Una storia d’amore tra Luca (fan sfegatato di Baglioni) e Sara (una giovane romana trapiantata a Milano, ma di ritorno nella Capitale per motivi familiari) che odia gli ossessionati. Due personaggi diversi, destinati tuttavia a incontrarsi e a mescolare i propri vissuti e le proprie abitudini. Un dualismo realistico e divertente che si conferma anche nella struttura della narrazione in cui si alternano le pagine di lei a quelle di lui, racconti di una stessa realtà vista da due punti di vista differenti, trascorsi personali, emozioni, sentimenti e passioni, come quella viscerale per il noto cantante italiano.Claudio Baglioni, infatti, è onnipresente, dai titoli dei capitoli alle citazioni, persino nei sogni. Una figura che non manca nemmeno nel secondo volume, dove l’emozione e il batticuore delle prime volte lasciano spazio alle incomprensioni del quotidiano edella routine dovuta alla convivenza, fatta di capelli nella doccia e calzini sporchi lasciati in giro. Una crisi si preannuncia, con Luca che necessita di un po’ di libertà, Sanremo che si avvicina e il nuovo tour che è prossimo a partire. Il prezzo di copertina è di 15 euro.