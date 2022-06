Venditti e De Gregori, a Roma la prima tappa del tour: "è passato del tempo. Ma è bellissimo"

«Bomba o non bomba, arriveremo a Roma», recitava la celebre canzone. E invece in questo caso bisognerebbe cantare «bomba o non bomba, partiremo da Roma». Perché è proprio da Roma che parte il grande tour di Antonello Venditti e Francesco De Gregori: enorme l'affluenza allo stadio Olimpico, già presenti oltre 50mila persone per la prima tappa.

Venditti-De Gregori, gli amici ritrovati: via al tour dal palco dell'Olimpico

I due cantautori canteranno oltre 30 canzoni dal loro sconfinato repertorio. La scaletta è subito da brividi: si parte con Bomba o non bomba, poi Il cielo è ancora chiaro. Venditti sorride e suona il pianoforte, De Gregori indossa il suo solito basco. E poi La leva calcistica della classe '68.

Tra i fan già arrivati allo stadio, l'età media è molto alta, ma tanti genitori portano i loro figli per ascoltare i capolavori di due giganti della musica italiana. Sugli spalti non mancano i volti noti: nel pubblico, tra gli altri, gli attori Marco Giallini, Edoardo Leo, Sergio Rubini e Virginia Raffaele, l'allenatore di calcio Claudio Ranieri, il politico Bobo Craxi e il vicedirettore del Tg1 Claudio Fasulo.

