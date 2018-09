Alvaro Soler, ecco il nuovo album: «Canto per tirare su il morale»

Martedì 4 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - «Il mio lavoro è tirare su il morale, abbiamo già tanti problemi nella vita!. È difficile far scendere il sorriso ad Alvaro Soler: questo spagnolo di bell'aspetto, della propagazione di vibrazioni positive ha fatta una missione. Musica e ottimismo, questa è la ricetta di casa. E non a caso proprio lui il cantante de La cintura, hit dell'estate italiana sa come buttarla in musica quando il sole se ne sta a picco sugli ombrelloni e tutti noi inseguiamo dosi da cavallo di serenità. Ma ecco, se proprio quel sorriso lo si vuole un po' spegnere, basta dire a Soler poche parole, tipo: «Tu che sei un cantante da tormentone». Alla quinta hit azzeccata dai tempi di Sofia, dopo duetti con Jennifer Lopez e con la giovane star argentina Tini, forse è il caso di spendere, nei suoi confronti, la parola artista. Tanto più che Soler i suoi brani se li compone e presenta il suo nuovo album, in uscita venerdì, dal titolo Mar de colores.«No, guardi, l'agenda è piena. A metà settembre qui in Italia promuovo l'album e incontro i fan nei music store a Napoli, Milano e Roma. Dopodiché in autunno voglio riposare, in seguito devo mettermi a preparare il nuovo show. Avrò una band con sezione fiati, una scenografia e una veste concettuale precisa».«Sostituire Asia Argento? Perché, cosa le è successo?».«No, sul serio. Ormai vivo tra Madrid e Berlino. Anche se di Milano e di X Factor conservo ottimi ricordi...».«Per un buon progetto, sì. Ma ora ho una missione tutta musicale. Questo nuovo disco racconta di un Alvaro più maturo, nelle musiche e nei testi. A parte le hit La cintura e Puebla ci sono brani anche più intimi come Te quiero lento, un elogio della lentezza anche nelle relazioni, e Nino Perdido, composta al piano».«Sì, Milano per me è una tappa speciale. Voglio dimostrare al pubblico italiano che venire ai miei concerti è un'occasione per sentire tutti i miei brani, non solo le hit estive per cui sono celebre».