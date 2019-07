Ultimo fa il botto: concerto per 60 mila allo stadio Olimpico di Roma

Dopo il “Colpa delle Favole Tour”, tutto sold out in 19 palazzetti italiani (Eboli, Bari, Firenze, Milano, Bologna, Ancona, Jesolo, Roma, Napoli, Torino e Acireale, con una data zero al Palasport di Vigevano) e oltre 300.000 biglietti venduti complessivamente fino ad oggi, Ultimo torna nella sua dimensione preferita: quella live.

Il 4 luglio 2019, infatti, l’artista chiude la tournée da record nei palasport con “LA FAVOLA”, speciale data evento andata sold out quattro mesi prima del concerto, che lo vede protagonista a ventitré anni allo Stadio Olimpico di Roma davanti a 60.000 persone, dove è il più giovane artista italiano ad esibirsi. “La Favola” si è aperta con una data zero il 29 giugno allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, dove ha ospitato anche Mostro.

Giovedì 4 Luglio 2019, 16:57

