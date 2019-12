Tony Colombo, concerto dell'Immmacolata interrotto: arrivano i carabinieri e bloccano tutto

Domenica 8 Dicembre 2019, 23:21

Concerto non autorizzato di Tony Colombo , arrivano i carabinieri e lo interrompono. Nonostante i divieti al rione Cmi, nella periferia di Castellammare di Stabia, era stato organizzato uno spettacolo non autorizzato in occasione dell'Immacolata. Insieme ai divieti di accendere i falò, però, era stato imposto anche lo stop ai neomelodici. E così è stato. Dopo alcune canzoni, il blitz dei carabinieri della compagnia di Castellammareha fermato l'esibizione non autorizzata di Colombo, che così ha deciso di andare via.Sono in corso accertamenti per capire se siano state violate altre norme. In tal caso, per il cantante potrebbe arrivare una multa e addiritturadal Comune di Castellammare.