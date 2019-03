Tiromancino, è online il video di "Per me è importante" con la voce di Tiziano Ferro

E' in radio “PER ME È IMPORTANTE”, la nuova versione del celebre brano di TIROMANCINO che vede per la prima volta insieme le straordinarie voci di Federico Zampaglione e Tiziano Ferro. Il brano è contenuto nell’album “Fino a qui” (Sony Music Italy), attualmente disponibile nei negozi tradizionali, in digital download e su tutte le piattaforme streaming. Inoltre, sempre da oggi, è online il video del singolo “Per me è importante”, feat. Tiziano Ferro. Scritto e diretto da Federico Zampaglione, regia di Marco Pavone, il videoclip è un cortometraggio di animazione ambientato a Londra che riprende la celebre storia degli inseparabili omini dei segnali stradali protagonisti del video della versione originale del brano uscito nel 2002.



«È un piacere immenso far rivivere questa canzone con Tiziano. La sua voce mi fa stare bene e mi emoziona sempre. È riuscito a dare quel suo tocco unico e passionale senza stravolgere il pezzo – spiega Federico Zampaglione in merito al video - Da subito abbiamo entrambi amato l'idea di riportare in vita gli omini dei segnali stradali che, grazie al talento visivo di Marco Pavone e delle sue animazioni, ci porteranno in una Londra piena di fascino e sogni da realizzare».



Il disco “Fino a qui” è composto da 4 brani inediti (tra cui la hit “Noi Casomai”) e 12 tra le canzoni più significative della band risuonate, riarrangiate e reinterpretate da Federico Zampaglione insieme a grandi nomi della musica italiana! Prodotto e arrangiato da Federico Zampaglione e Antonio Marcucci, l’album vanta la partecipazione di Jovanotti, Alessandra Amoroso, Tiziano Ferro, Biagio Antonacci, Giuliano Sangiorgi, Elisa e Mannarino, Alborosie, Fabri Fibra, Thegiornalisti, Calcutta, Luca Carboni. Presente nel disco anche un cameo della piccola Linda, figlia di Federico.



Prosegue con successo il “Fino a qui – tour”, il tour teatrale dei Tiromancino per presentare in una versione unica e originale l’album “Fino a Qui” e molti dei brani più celebri del loro repertorio. Per la prima volta, infatti, Federico Zampaglione e la sua band sono accompagnati dall’Ensemble Symphony Orchestra, una delle orchestre più conosciute nel panorama artistico nazionale che vanta anche la collaborazione con numerosi artisti di fama internazionale (Sting, Kylie Minogue, Robbie Williams, Sam Smith, Luis Bacalov e molti altri). L’orchestra è diretta dal Maestro Giacomo Loprieno. Sul palco: Federico Zampaglione (voce e chitarra), Antonio Marcucci (chitarra elettrica), Francesco “Ciccio” Stoia (basso), Marco Pisanelli (batteria e percussioni) e Fabio Verdini (pianoforte e tastiere).



Queste le date del tour “Fino a qui”: mercoledì 3 aprile – Teatro Carlo Gesualdo di AVELLINO giovedì 4 aprile – Teatro Lyrick di ASSISI (PG) sabato 6 aprile – Teatro Dis_Play Brixia Forum di BRESCIA venerdì 12 aprile – Teatro Ariston di SANREMO (IM) lunedì 1 luglio – Cavea Auditorium Parco della Musica di ROMA I biglietti dei concerti sono disponibili su Ticketone e sui circuiti interni dei teatri. © RIPRODUZIONE RISERVATA