The floating Moving Concert: il pianista Alessando Martire e lo spettacolo unico sul Lago di Como

Uno speciale concerto sul lago di Como, in diretta streaming. Sarà questo “The Floating Moving Concert – LEJ Festival 2020” - biglietti su Dice.fm - il prossimo primo settembre alle ore 18 (ora italiana) sulle note del pianista e compositore comasco Alessandro Martire. Classe 1992, eccellenza italiana e ambasciatore del made in Italy nel mondo, eseguirà brani tratti da “Share the world”, il nuovo album (Carosello Records), nel quale atmosfere oniriche, a metà strada tra composizioni classiche ricche di suggestioni cinematografiche e ballad pop, raccontano di desideri, di fioritura dell’anima, della voglia di tornare a viaggiare. Per l’evento, realizzato in collaborazione con Villa del Balbianello (bene del FAI Fondo Ambiente Italiano), Martire suonerà sul pianoforte “Waves”, uno strumento particolare pensato da lui, disegnato da Claudio Bargna.

Eccellenza italiana all’estero, Alessandro Martire è una sapiente miscela di musica classica contemporanea, pop, minimalista e crossover, che gli ha permesso di fare concerti in tutto il mondo e di raggiungere uno stile apprezzato dal pubblico, dalla critica e da grandi marchi internazionali che hanno scelto le sue musiche per spot e colonne sonore. Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Agosto 2020, 08:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA