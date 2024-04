Tananai in mutande per il nuovo tatuaggio: «Non so se avete visto Babbo Natale...» Il cantante ospite a Stasera c'è Cattelan ha mostrato il suo nuovo tatuaggio in diretta







di Cristina Siciliano «Non so se avete visto ma sulle mie mutande c'era Babbo Natale». Con queste parole Tananai ha scherzato da Sasera c'è Cattelan. Il cantante e Alessandro Cattelan, sono stati protagonisti di un simpatico siparietto che è diventato immediatamente virale sul web. Il motivo? Tananai è letteralmente rimasto in mutande per mostrare ai telespettatori il suo nuovo tatuaggio, cioè il disegno di due stelle stilizzate. Ma c'è di più: il tatuaggio è stato fatto sia dal conduttore che dal cantante: i due insieme hanno sfidato la scaramanzia e sono andati a tatuarsi due stelle. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Cattelan (@alecattelan) Il video Il siparietto tra Alessandro Cattelan e Tananai è andato in onda nella puntata di Stasera c'è Cattelan del 3 aprile, dove il cantante ha mostrato il nuovo tattoo che si è fatto disegnare sulla coscia. Il significato del tatuaggio Il significato del tatuaggio di Tananai è legato alla sua fede calcistica. Sia il cantante che Cattelan sono due tifosi sfegatati dell'Inter che, durante il campionato di quest'anno continua a mantenere il primo posto in serie A (a otto partite dalla fine). Ogni squadra ha diritto ad aggiungere sulla propria divisa una stella ogni dieci campionati vinti. L'Inter quindi, qualora dovesse vincere lo scudetto, conquisterebbe la sua seconda stella sulla maglia. Il tatuaggio di Tananai e Cattelan mira a celebrare proprio questo momento. Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Aprile 2024, 16:08

