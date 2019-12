Spotify, la classifica di artisti, brani e album più ascoltati nel 2019.

Tra le classifiche più attese che chiudono l'anno, rientra quella di Spotify, la piattaforma di musica in streaming, che può contare su 248 milioni di utenti, ormai entrata nelle abitudini dell'uomo digitale. Una classifica divisa in cantanti, artisti maschili e femminili, brani ed album. Iniziamo, dunque dagli artisti più ascoltati in Italia nel 2019.



Artisti uomini più ascoltati in Italia



1.Ultimo

2. Salmo

3. Sfera Ebbasta

4. Gemitaiz

5. MadMan



E' il giovane cantauotore romano, Ultimo, uscito appena tre anni fa da Sanremo Giovani, al primo posto tra gli artisti più ascoltati in Italia. Insieme a Ultimo, quattro rapper nelle prime cinque posizioni, a conferma del momento d'oro per questo genere musicale. Da notare che nella top five sono assenti cantanti donne.



Artiste donne più ascoltate in Italia



1. Billie Eilish

2. Elisa

3. Alessandra Amoroso

4. Ariana Grande

5. Ana Mena



Prendendo in esame le cantanti più ascoltate su Spotify nel nostro paese, al primo posto figura Billie Eilish, il cui album When we all fall asleep, where do we go? è il più ascoltato sulla piattaforma a livello mondiale. Nella top five ci sono anche due italiane Elisa e Alessandra Amoroso, la popstar americana Ariana Grande e la spagnola Ana Mena, che recentemente ha duettato con Fred Palma.



In sostanza la classifica rispecchia quella degli artisti (uomini e donne) più ascoltati in Italia.



Brani più ascoltati in Italia



1. “E’ sempre bello” – Coez



2. “Calipso” (with Dardust) (feat. Sfera Ebbasta, Mahmood & Fabri Fibra) – Charlie Charles



3. “Una volta ancora” (feat. Ana Mena) – Fred De Palma



4. “Il cielo nella stanza" (feat. NSTASIA) – Salmo



5. “Soldi” – Mahmood





Con 65 milioni di streams, il brano di Coez è in assoluto il più ascoltato del 2019. Da sottolineare che gli utenti di Spotify sono molto legati al fattore linguistico, visto che le canzoni più popolari sono tutte cantate in italiano e tra le hit spunta la vincitrice di Sanremo, Soldi di Mahmood.



Album più ascoltati in Italia



1. Machete Mixtape 4 - Machete



2. Playlist – Salmo



3. Colpa delle favole – Ultimo



4. 20 (Deluxe Edition) – Capo Plaza



5. tha supreme – 23 6451



A dominare la classifica l’album “Machete Mixtape 4”, quarto capitolo del progetto discografico del collettivo italiano Machete Crew, di cui fa parte anche Salmo, presente anche in seconda posizione con il suo album da solista. In terza posizione, l'artista dell'anno, Ultimo con “Colpa Delle Favole”. “20 (Deluxe)” di Capo Plaza è il quarto album più ascoltato. A sorpresa invece chiude la top five, il diciottenne tha Supreme al suo primo album “23 6541”, che tra l'altro è uscito lo scorso novembre.



E chiudiamo la classifica di Spotify con gli artisti più ascoltati a livello planetario.



Artisti più ascoltati



1. Post Malone

2. Billie Eilish

3. Ariana Grande

4. Ed Sheeran

5. Bad Bunny

