Spice Girls, dopo la reunion via al tour (senza Victoria): ecco le date del prossimo anno​

Ci siamo: le Spice Girls , dopo la, hanno finalmente annunciato il loro nuovo. A sei anni di distanza dall'ultimo live, in cui la formazione era al completo, lesi apprestano a tornare sul palco, ma 'orfane' della componente più carismatica,. La moglie di, infatti, si era subito opposta alla decisione di un nuovo tour, e alla fine ha rinunciato: c'è più di un motivo preciso dietro questa scelta, che indubbiamente ha lascito delusi i fan (e anche un caratterino come).Ilin diversi stadi dellaè stato annunciato due giorni fa, con le prime sei date nel mese di. L'ultima volta che lesi erano esibite in pubblico era stato in occasione deie i fan saranno sicuramente in attesa, ma c'è già una certa delusione con la mancata partecipazione di Victoria , che non vuole tornare all'attività musicale ma preferisce concentrarsi sugli impegni come stilista.Questo è proprio il motivo principale del rifiuto di Victoria : la suala impegna a 360° e, negli ultimi tempi, gli affari non vanno benissimo. L'azienda non riesce a produrre utili e Victoria è convinta che tornare momentaneamente sul palco, tralasciando gli impegni imprenditoriali, possa crearle ulteriore discredito nell'ambito della moda, come d'altronde le era già successo al momento del debutto. In molti, infatti, erano rimasti perplessi, convinti che l'ex 'Posh Spice' non avesse talento e capacità imprenditoriali per tentare l'avventura nel mondo della moda, e che tendesse a sfruttare semplicemente la propria fama.Piaccia o no,resta, anche a distanza di oltre 20 anni dal debutto, la più famosa, carismatica e amata tra le. Se prima della reunion si è continuato a parlare delle Spice Girls, lo si deve soprattutto al suo nome. Lei, però, non si è mai considerata cantante: «A differenza delle altre, non so cantare. Nei live, cantavo in playback, non credo di avere un grosso talento musicale e non vorrei tornare a quell'esperienza». Per questo, di fronte alla delusione dei fan e delle altre ragazze, Victoria ha dedicato suun pensiero, dolce ed elegante al tempo stesso, in seguito all'annuncio del nuovo: «Oggi per le ragazze è un giorno speciale, perché hanno annunciato il primo tour dall'ultimo live del 2012! Non sarò con loro sul palco, ma far parte delle Spice Girls per me è stata una parte della mia vita enormemente importante. Auguro a loro tanto affetto e divertimento, so che daranno spettacolo, si divertiranno e faranno divertire». E, per finire, l'hashtag #friendshipneverends (l'amicizia non finisce mai).Il post, ad alcuni, è apparso un po' ipocrita. In realtà, i rapporti con le, dopo il rifiuto di partecipare al tour, si sarebbero incrinati non poco., ad esempio, non ha preso benissimo il no di. Sempre pronta a dare scandalo sulle copertine delle riviste dei gossip come sui social, e sempre al di sopra delle righe, la 'Scary Spice' in occasione diha lanciato una frecciata a Victoria: insieme al compagno, Gary Madatyan, la 43enne di Leeds si è vestita infatti da, con tanto di cartello recante la scritta "No, non andrò in tour".non hanno voluto commentare, ma è certo che neanche loro abbiano apprezzato il rifiuto di Victoria, che ha voluto evitare di rischiare un'avventura che potrebbe essere un grande successo come un autentico fiasco.