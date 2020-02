Simple Minds, le tappe italiane del 40 Years of Hits Tour 2020 dei Simple Minds diventano cinque

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Febbraio 2020, 14:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Diventano cinque gli appuntamenti in Italia con iper il loro. A grande richiesta infatti un concerto ail, nell’ambito delal Teatro D’Annunzio, va ad aggiungersi ai 4 già annunciati in Piazza Duomo al’, allail 15, al Teatro Antico diile infine allmartedì, lo stesso luogo memorabile dove 30 anni fa una serata indimenticabile venne immortalata per il dvd “Seen The Lights” durante il tour di “Street Fighting Years”.I biglietti per la nuova data sono in vendita dalle ore 11 di giovedì 13 febbraio sue in tutti i punti vendita autorizzati.Intanto la leggenda dei Simple Minds e il loro legame con il nostro Paese vengono ribaditi proprio in questi giorni grazie a un altro appuntamento attesissimo: il 13 febbraio esce infatti nelle sale cinematografiche il nuovo film di Gabriele Muccino, “”, nella cui colonna sonora spicca proprio “”. La canzone simbolo di una generazione (quella raccontata in questo film) è la hit dirompente che nel 1985, estratta dalla colonna sonora di un altro film di culto dell’epoca come “”, sancì definitivamente il successo mondiale della band scozzese, debuttando al primo posto in classifica persino negli Stati Uniti.Il “40 Years of HITS Tour 2020”, al momento 75 date attraverso 14 Paesi inprima di approdare in, debutta il prossimo 28 febbraio in. L’annuncio di un tour celebrativo per la band fondata e guidata da 40 anni da Jim Kerr e Charlie Burchill segue l’uscita di “40: The Best Of - 1979-2019” (Universal Music, 31 ottobre 2019), una raccolta che ripercorre i quaranta anni di carriera della band che ha letteralmente rivoluzionato la musica a partire dagli anni ’80, con l’aggiunta di una traccia inedita: una cover di ‘For One Night Only’ di King Creosote.Dall’esordio con Life In A Day del 1979 i Simple Minds sono diventati fra le più popolari icone della musica del nostro tempo con canzoni entrate nella storia come New Gold Dream, Up On The Catwalk, Speed Your Love To Me, Waterfront, Glittering Prize, Don’t You (Forget About Me), Alive and Kicking, Sanctify Yourself, Belfast Child, She’s a River, Mandela Day, per citarne solo alcune. Con 5 album al numero 1 in classifica in Gran Bretagna, innumerevoli hit ai primi posti delle classifiche e 60 milioni di album venduti in tutto il mondo, e una carriera di concerti live senza eguali, dopo qualche anno di pausa, sono ritornati nel 2014 con un nuovo album, Big Music, e nuova energia e ispirazione.“I Simple Minds sono diversi ora – racconta Jim Kerr. Anche se sono molto fiero della nostra storia professionale e dei successi ottenuti, non siamo una rock band da repertorio. Sono abbastanza pazzo da pensare che possiamo toccare ancora altissimi livelli, scrivendo musica e suonando dal vivo”.Charlie Burchill aggiunge che “ci sono state varie incarnazioni dei Simple Minds negli anni, ma abbiamo sempre mantenuto la nostra identità, e questo ha a che fare con la nostra attitudine ad esibirci live. È da sempre la nostra forza”.