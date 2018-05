Scandalo sexy nei Tokyo, il bassista lascia la band: aveva provato a baciare una ragazzina del liceo

Yamaguchi la settimana scorsa aveva: ieri, in una diretta televisiva nazionale insieme agli altri quattro membri di Tokyo, ha annunciato di volersi separare dalla band, spiegando però che una decisione finale sul suo abbandono non è stata ancora presa, e che comunque, in caso di sua 'uscita', verrà sostituito da un altro bassista e il gruppo non si scioglierà.L'uomo, 46 anni, avrebbenella sua casa, a febbraio scorso: il caso ha generato molto clamore sui media nipponici, con tanto di interruzione di programmi TV e di modifica di contratti pubblicitari e campagne commerciali in tutto il Paese. La denuncia da parte della ragazza è stata poi ritirata - dopo il raggiungimento di un accordo legale - quindi Yamaguchi dal punto di vista penale non rischia nulla: a rischiare era però l'immagine dei Tokyo stessi, principali ambasciatori dellein Giappone, che stavano lavorando all'uscita dell'album che commemorava i 25 anni dal loro debutto. Quell'album, con ogni probabilità, vedrà anche il debutto di un nuovo bassista.