Sanremo 2021, i Maneskin "sconosciuti": eccoli mentre suonano a Via del Corso a Roma

I Maneskin a Via del Corso nel 2017. I Maneskin, vincitori di Sanremo 2021, che suonano nella centralissima Via del Corso a Roma, prima ancora di essere investiti dal successo che gli ha regalato la partecipazione a “XFactor”.

Prima di trionfare a Sanremo 2021 e prima ancora del secondo posto nel talent di casa Sky, XFactor, i Maneskin, ancora lontano dai riflettori, si esibivano per le strade della Capitale. Il gruppo, composto da Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio, è nato nel 2015 e come pubblico, per i primi "concerti", ha anche utilizzato dei semplici passanti. In uno scatto condiviso sul social datato 2017 si vedono i quattro intenti a suonare nella centralissima Via del Corso. La foto conferma le parole di Damiano, leader della band: “In quattro anni- ha spiegato – siamo passati da suonare per le strade a vincere Sanremo. Se uno crede in qualcosa deve andare diritto per la propria via”

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Marzo 2021, 23:06

