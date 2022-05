Morto Richard Benson, storico chitarrista e personaggio televisivo: aveva 67 anni

Richard Benson è morto. Lo storico chitarrista e personaggio televisivo di origini britanniche aveva 67 anni ed era malato da tempo.

L'annuncio è arrivato dalla sua pagina ufficiale su Facebook. «Carissimi amici ed amiche, dobbiamo purtroppo darvi la notizia più brutta possibile. Richard ha lottato come un leone anche questa volta contro la morte e purtroppo non ce l'ha fatta» - si legge nel post - «Ci ha lasciato. L'ultima volta però ci ha detto: "Se muoio, muoio felice"».

Richard Benson, Carlo Verdone: «Metti il distorsore in cielo!»

Tra i primi a ricordare Richard Benson c'è Carlo Verdone. L'attore e regista romano, che aveva voluto il musicista come protagonista di un cameo in 'Maledetto il giorno che t'ho incontrato', ha scelto un lungo post per omaggiarlo. «Rimasi folgorato quando lo vidi parlare di grandi chitarristi e gruppi a me sconosciuti in una emittente televisiva romana, "TVA 40". Era stravagante, un po' folle ma decisamente un personaggio da tenere presente per un film. E così gli offrii il ruolo di un conduttore adrenalinico in un programma dal titolo "Jukebox all'Idrogeno" in Maledetto il Giorno...» - il ricordo di Carlo Verdone - «Fu fantastico. Professionale e meticoloso. La bellezza di quegli anni in televisioni minori era trovare personaggi eccessivi, strani, folli. Veniva fuori una Roma a noi sconosciuta dove si inventavano modi di dire, si creavano incredibili look, si sdoganava il proibito. Era sempre la periferia ad inventare. Perché la borghesia non ha mai inventato nulla. Massimo Marino, Alberto Marozzi, I Falchi della Notte erano il simbolo di una Roma moderna, futurista e trasgressiva. Metti il distorsore in cielo, Richard!».

Richard Benson, la carriera dalla musica alla tv

Richard Benson era stato un personaggio eccentrico, capace di costruirsi una fama un pò misteriosa, fin da quando cominciò a suonare nei giri romani di musica rock e underground degli anni '70. Sulle sue origini c'è sempre stata una certa incertezza, nonostante in anni più recenti varie persone vicine a lui abbiano confermato che fosse nato in Inghilterra, mostrando il suo certificato di nascita ritirato dall'ambasciata inglese a Roma in occasione del suo matrimonio con Ester Esposito nel 2013. Oltre al nome, sono riportati anche il luogo e la data di nascita, così come i nomi dei genitori. All'anagrafe Richard Philip Henry John Benson, iniziò la sua carriera da conduttore inizialmente in radio, dando consigli sui nuovi dischi nella trasmissione di Renzo Arbore Per voi giovani e poi conducendo vari programmi musicali sulle emittenti romane, seguendo Arbore anche in tv interpretando il personaggio del «metallaro».

