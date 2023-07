Randy Meisner, morto il cantante e co-fondatore degli Eagles: aveva 77 anni

di Redazione web

È morto all'età di 77 anni Randy Meisner, co-fondatore della leggendaria rock band degli Eagles, bassista e cantante. Lo ha annunciato la band sul suo sito ufficiale. «Gli Eagles sono tristi di annunciare che il membro fondatore, bassista e cantante, Randy Meisner, è deceduto la scorsa notte (26 luglio) a Los Angeles all'età di 77 anni, a causa di complicazioni dovute alla broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO)», hanno dichiarato.

«Randy è stato parte integrante degli Eagles e determinante nel primo successo della band. La sua estensione vocale era sorprendente, come è evidente nella sua ballata caratteristica, "Take It to the Limit"», hanno detto gli Eagles.

Chi era Randy Meisner

La carriera musicale di Meisner è iniziata con la Stone Canyon Band di Rick Nelson come cantante e bassista.

Meisner ha contribuito ad alcune delle canzoni più iconiche degli Eagles, tra cui "Try and Love Again" e "Take it to the Limit", ed è accreditato per il suo lavoro su album tra cui "Eagles", "Desperado", "On The Border", "Una di queste notti" e "Hotel California". È stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame nel 1988 con gli Eagles.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Luglio 2023, 07:49

