Premio De André: svelati la data e i nomi dei finalisti della XVIII edizione

Martedì 17 Dicembre 2019, 19:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Siamo vicini alla finalissima della XVIII edizione del, la quale ha stabilito un nuovo record d'iscrizioni. Appuntamento all'Auditorium Parco della Musica di Roma il2020 per uno spettacolo all'insegna della musica, della poesia e dell'arte. Durante l'evento la giuria premierà i vincitori fra i talentuosi finalisti. I biglietti già in prevendita sua partire da 15 euro.La direzione del Premio ha annunciato con un mese esatto d'anticipo la data dell'attesa finale e i nomi degli artisti finalisti in ognuna delle categorie: Musica, Poesia e Pittura. Infine, son stati resi noti anche i vincitori delle ambite targhe nel nome immortale di Fabrizio De André.si aggiudica la targa “Faber”, aglila “Quelli che cantano Fabrizio”.Di seguito i nomi dei partecipanti che hanno superato a colpi di rime e pennellate le semifinali del 14 e 15 dicembre al Bloom Recording Studios di Guidonia (RM).Nella sezioneALICE CLARINI (Roma) · ALTEREGO (Roma) · CAPO DI BUONA SPERANZA (S. Antonio Abate - NA) ·FRANZ (Carnate - MB) · GIULIA VENTISETTE (Firenze) · LAMINE (Roma) · MICAELA TEMPESTA(Napoli) · MOLLA (Bari) · SALE (Roma) · SEBASTIANO PAGLIUCA (Macerata) · STONA (Alessandria) ·STUDIO ILLEGALE (Vallerano - VT) · ZUIN (Desio - MB).Il premio previsto per questa categoria è il Premio SIAE Fabrizio De André, che offre la produzione della canzone vincitrice e del videoclip della stessa. Da non sottovalutare anche la possibilità di un contratto discografico con Sony Music Italia e di un contributo da parte di Nuovo IMAIE (€ 15.000,00) per un live tour di almeno 8 concerti in Italia.Per la sezioneALESSANDRA SCIFONI (Quartu Sant'Elena - CA) · CARMELANIA BRACCO (Barletta) · CONCETTAGENTILE (Rosta - TO) · DIEGO GHENZI (Brescia) · DOMENICO MAZZAGLIA (Catania) · ELISABETTATERNULLO (Augusta - SR) · EMANUELA BOTTI (Milano) · GERARDO BALESTRIERI (Venezia) ·MARGHERITA TOMEI (Roma) · MARIA GRAZIA VACCARO (Marina di Ragusa - RG) · RITA MARIA LABORIA (Latisana - UD) · VALERIO SGARRA (Napoli).I finalisti della sezioneANDREA CISLAGHI (Arconate - MI) · ANNA MONTANARO (Desio - MB) · CIRO FABBOZZI(Castelbellino - AN) · CLARISSA MORETTO (Torino) · CLAUDIA SCALERA (Cernusco sul Naviglio - MI) ·DIEGO BIANCHI (Terni) · GIULIA COMPIERCHIO (Roma) · GIUSEPPE MOLEA (Pisa) · NORI COSTA(Milano) · RICCARDO BRIZZI (Grosseto) · SANDRA MIGLIORINI (Capranica - VT) · SERGIO MANCONI(Sassari) · SOFIA BATTISTI (Rubano - PD) · WALTER MARIN (Treviso).In occasione della finale, si terrà anche la premiazione ufficiale dei già annunciatiper le targhe "Faber" e "Quelli che cantano Fabrizio”.Un altro successo per il cantautore romano Niccolò Fabi, che prosegue in un momento positivo per la sua carriera. Il riconoscimento del Premio De André arriva infatti dopo il successo del suo nono album in studio “Tradizione e Tradimento”. Ma va bene anche dal vivo, visto che da inizio dicembre i suoi concerti nei più importanti teatri italiani stanno infiammando i fan del cantante e la critica.Gli, gruppo indie pop che con De André condivide l'origine genovese, si aggiudicano invece la “Targa Quelli che cantano Fabrizio”, già “Premio per la reinterpretazione dell'opera di Fabrizio”. Gli Ex-Otago hanno reso omaggio al loro illustre concittadino partecipando all’album tributo "" assieme a tanti altri artisti dell'odierna scena musicale italiana. Gli Ex-Otago si sono cimentati nell'indimenticabile ed emozionante canzone “Amore che vieni, amore che vai”. Anche per la band genovese questo riconoscimento conclude un'annata positiva, per ripartire alla carica nel 2020. Dopo la premiazione del Premio De André il 16 gennaio, infatti, li attende un evento unico all'RDS STADIUM di, con tanti ospiti speciali. Il concerto è fissato per il 15 febbraio, occasione in cui sarà possibile ascoltare dal vivo il nuovo singolo del gruppo, “Scusa”.Il Premio Fabrizio De André, patrocinato dalla Fondazione Fabrizio De André Onlus, supportato da SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori, organizzato da iCompany, con la direzione artistica di Luisa Melis, ha come scopo quello di stimolare (presso autori, compositori, interpreti ed esecutori esordienti) unasperimentale, libera da tendenze legate alle mode del momento, al fine di favorire l’originalità e di ricercare e promuovere nuove forme di cantautorato, scrittura e pittura contemporanea.