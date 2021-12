Podcast, boom in Italia. Ecco i titoli più ascoltati del 2021: la classifica

Il 2021 è l'anno di svolta per i podcast in Italia. Spotify è leader del mercato, con oltre 3,2 milioni di show, con un balzo enorme rispetto al 2018, + 2500%. Tra settembre 2020 e settembre 2021 ne sono stati aggiunti circa 1,5 milioni e l'Italia ha scoperto questa nuova forma di comunicazione, considerando che il catalogo in lingua italiana è cresciuto dell’89%. Diamo uno sguardo ora ai titoli più ascoltati del 2021, confrontando i dati rilasciati da Spotify, con quelli di Podtail e Apple.

Svetta la storia raccontata dal professor Alessandro Barbero: Lezioni e Conferenze di Storia, lo show che ha ricevuto più riproduzioni nel nostro Paese, in cui il docente di storia contemporanea racconta aneddoti e passaggi storici dal Medioevo ad oggi.

Figura tra i più ascoltati anche il podcast tratto dalla trasmissione serale di Radio24, La Zanzara, in cui i due giornalisti Giuseppe Cruciani e David Parenzo raccontano l'attualità senza tabù, senza censure, senza tagli alle opinioni, anche quelle più estreme. Una zona franca per gli ascoltatori, uno spazio nemico della banalità e del politicamente corretto.

Particolarmente apprezzato dalla generazione Z, c'è Muschio Selvaggio, il podcast di Fedez e Luis Sal dedicato a temi di cultura e società con ospiti diversi ad ogni puntata. È caratterizzato da momenti di approfondimento, serietà, gioco e imprevedibilità.

Figura nella top ten, Romanzo Quirinale di Marco Damilano, che racconta il Quirinale, centro del potere italiano, dove intorno alla presidenza della Repubblica, ruotano interessi politici ed economici, equilibri interni e assetti internazionali, trame occulte e campagne mediatiche. In Romanzo Quirinale, Marco Damilano racconta le stagioni più misteriose della storia d’Italia.

Globallyl, il nuovo podcast di Will e ISPI, offre un punto di vista chiaro e sintetico sui rapidi cambiamenti che sconvolgono il mondo e le nostre vite. La geopolitica, infatti, oggi ha un impatto quasi immediato sulle nostre esistenze e il podcast tenta di spiegarlo a tutti.

Fottuti geni, il podcast irriverente ma rispettoso, che racconta le grandi figure che hanno cambiato la nostra evoluzione, la storia dei talenti che hanno incontrato l'ambiente culturale perfetto per poter modificare la traiettoria della nostra cultura e della nostra civiltà.

Da un'orribile storia di cronaca, il delitto di Luca Varani, per mano di Manuel Foffo e Marco Prato, prima è stato raccontato in un libro, La città dei vivi, di Nicola Lagioia, che poi ne ha fatto un podcast intenso e bellissimo da ascoltare e presto sarà anche una serie tv per Sky.

La freschezza quotidiana del Trio Medusa, da anni in onda su Radio Deejay, che spopola anche in podcast con Chiamate Roma Triuno Triuno, due ore di "contenuti zero garantito al cento per cento" scrivono nella pagina di presentazione.

E chiudiamo la lista dei podcast più ascoltati in Italia nel 2021 con Morgana di Di Michela Murgia e Chiara Tagliaferri, che raccontano le storie di chi ha trasformato il proprio corpo nel miglior mezzo espressivo di sé. Le nuove protagoniste affrontano i pregiudizi, gli stereotipi e le violenze di genere seguendo la regola dell’unicorno: “Puoi essere tutto ciò che vuoi”.

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Dicembre 2021, 12:41

