Pino Daniele, al via i lavori all’esterno della stazione di Napoli Centrale per il murale firmato Jorit

I lavori per la realizzazione dell’opera che sarà realizzata sulla facciata del “Palazzo Alto” inizieranno a fine giugno e saranno completati entro settembre 2020.La Pino Daniele Trust Onlus insieme alla Fondazione Jorit dedicano a, sovrasta piazza Garibaldi. L'immagine scelta sarà svelata, come di consueto nelledurante la sua messa in opera che si estenderà su tutta la parete del “Palazzo Alto” costituita da 630 tasselli di forma esagonale. Il viso di Pino sarà marchiato con due strisce rosse sulle guance come segno della comune appartenenza di ogni individuo alla "Human Tribe", un’unica tribù, quella umana, a prescindere dalle identità culturali. Alex Daniele, figlio di Pino e Presidente dell'Ente no profit Pino Daniele Trust Onlus, dichiara: «Il nostro supporto per la realizzazione del murale va al di là di un'attività di valorizzazione della figura artistica di mio padre; promuovere l'arte in questo periodo storico è fondamentale per il processo di sviluppo e rigenerazione sociale. Insieme a Fondazione Jorit, FS Sistemi Urbani e Grandi Stazioni Immobiliare (Gruppo FS Italiane) è in via di definizione un protocollo per coniugare la realizzazione dell'opera ad una finalità benefica a supporto degli operatori dello spettacolo e di progetti di carattere culturale e didattico».«Pino Daniele - ha spiegato Jorit - fa parte del patrimonio non solo artistico ma anche culturale e per così dire ‘umano' di Napoli. Grazie a questo progetto, in rappresentanza del popolo napoletano ci sarà proprio lui a salutare e accogliere quanti ogni giorno arrivano e partono dall'hub ferroviario di piazza Garibaldi».