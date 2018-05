Niall Horan, l'altro One Directino stasera al Forum di Assago

Due anni fa quando con un tweet sul suo account annunciava una pausa degli One Direction, per milioni di teen è stato un brutto momento. Ora, Niall Horan cerca di consolare le fan italiane. Stasera, l’ex leader della più famosa boy band britannica, arriva sul palco del Forum di Assago.



Lo fa con le canzoni del suo primo album solista “Flicker”, già arrivato ai vertici delle classifiche mondiali e best seller pop con singoli come “This town”, “Slow hands” e “Too much too ask”, quest’ultimi “disco di platino” in Italia. «Non ci siamo separati, abbiamo deciso solo di prenderci una pausa», scriveva Horan su Twitter spiegando lo stop degli One Direction. Nessuno addio, quindi. Ma l’occasione è stata l’inizio per lui di una carriera solista, per il momento lontano dai compagni di band.



L’esordio, avvenuto nel 2016, è stato ovviamente un grande successo. In fondo, cinque anni sono stati un periodo di grande attività per gli One Direction, che non hanno mai conosciuto un periodo di sosta: 50 milioni di dischi venduti e 7 milioni di biglietti staccati per i loro concerti. Il primo dei cinque a voler fermarsi è stato Zayn Malik, «per vivere la vita di un normale ventiduenne». Poi sono arrivati alla spicciolata anche gli altri, compreso Niall Horan. «Non c’è stata tensione tra di noi», ha raccontato. «Come per ogni cosa bella arriva sempre il momento di prendersi una pausa, per crescere, per fare nuove esperienze e per riorganizzare le idee per il futuro che per forza di cose non esclude tuttora un grande ritorno per gli One Direction».



Intanto, per tutte le “Directioner”, come si fanno chiamare anche le fan italiane del gruppo, in palio stasera ci sono le canzoni soliste di Horan e anche qualche successo dal repertorio della boy band.

Lunedì 7 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..