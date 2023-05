Noemi farà un duetto con Paola e Chiara. Ma sul web spunta un vecchio video: «La bocciò a The Voice»

di Redazione Web

Noemi duetterà con Paola e Chiara per la prossima canzone per l'estate, ma a molti non è sfuggito un dettaglio che risale a qualche tempo fa, quando Chiara partecipo a The Voice, con giudice Noemi. Il nuovo singolo delle tre si chiama a A Modo Mio ma dopo l'annuncio sul web si sono rincorse voci di vecchi malumori tra Noemi e Chiara.

Vecchie ruggini

«E pensare che quando Chiara ha partecipato a The Voice, Noemi aveva fatto un gesto come per dire che canta nasale. Insomma, non si era girata». L’allusione ovviamente è a The Voice Of Italy, programma a cui Chiara Iezzi ha partecipato in qualità di concorrente nel 2015. In quell'occasione sembra dunque che Noemi non ne abbia apprezzato le capacità canore e molti si chiedono come possa oggi invece aver scelto addirittura di lavorarci insieme.

La collaborazione

A distanza di 8 anni e dopo un disco di platino conquistato con Furore, Noemi e Chiara Iezzi si sono unite in studio. «A Modo Mio nasceva proprio per Sanremo, l’avevamo scritta precisamente per fare quel Sanremo: per la prima volta un lento!», hanno raccontato le cantanti su TikTok, «Questo brano doveva far parte della nostra prima raccolta di successi. Avevamo bisogno di una voce e abbiamo pensato subito a Noemi, perché lei ha una voce che è unica. Una voce potente, carismatica e che ha un carattere preciso. Allo stesso tempo ha delle caratteristiche sulle note basse che a nostro avviso era perfetta per rockizzare un po’ una canzone che in originale è molto melodica».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Maggio 2023, 13:43

