Marco Mengoni, flash mob a sorpresa nel centro di Roma sulle note di Muhammad Ali

Immerso tra la folla il cantante ha sfilato per le vie della Capitale. L'occasione è stata un primo saluto in vista delle tre date romane di, in programma domani, venerdì e sabato al Palazzo dello sport.L'evento ha avuto luogo oggi pomeriggio con, la stessa che compare sul videoclip dell’ultimo singoloAd accompagnarli le stesse note del singolo. Mengoni e la band hanno attirato gli occhi affascinati di centinaia di fan e curiosi che. Per il live dell’8 maggio si registra il tutto esaurito mentre sono ancora disponibili gli ultimi biglietti per il 10 e l'11 maggio.