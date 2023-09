Madame prima donna a vincere il Premio Modugno

Domenica 3 Settembre a Polignano a Mare (Bari) andrà in scena la XII edizione di Meraviglioso Modugno Show, la serata-evento dedicata all’opera del grande Domenico Modugno che quest’anno, per la seconda volta dopo il grande successo della prima edizione, torna come programma televisivo dell’intrattenimento Rai1, venerdì 8 settembre, in seconda serata. Verrà trasmessa in tutto il Mondo su Rai Italia.

“La parola che mi risuona nella testa è orgoglio – sottolinea il conduttore della serata Alessandro Greco – parola legata al campanelismo regionale per uno che come me è pugliese e apprezza il momento che la Puglia sta vivendo, un rinascimento che si ripercuote nei contenuti artistici del nostro popolo ampiamente rappresentati da questo mito dell’arte nazionale che è Mimmo Modugno, artista a 360 gradi perché ha spaziato anche in altre forme, dal teatro al cinema, dalla recitazione al racconto.

Alla serata partecipano Madame (Premio Modugno 2023 per la prima volta il riconoscimento è andato a una donna), The Kolors (Menzione Speciale Canzone Italiana nel Mondo), Ermal Meta (già Premio Modugno nel 2019), gIANMARIA, Mario Incudine, Maninni, Lamacchia. Presentano Alessandro Greco e Maria Cristina Zoppa. Regia di Duccio Forzano. Un format di Franca Gandolfi Modugno e Maria Cristina Zoppa, prodotto da Consorzio Gruppo Eventi di Vincenzo Russolillo.

