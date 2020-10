Laura Pausini si candida agli Oscar del 2021 con "Io Sì" per il ritorno al cinema di Sofia Loren. L'annuncio arriva via social dalla cantante che in un lungo post ha raccontato tutta la sua felicità. «Non potevo tenere per me una notizia così emozionante» scrive la Pausini.

«Sono felice di annunciare che presto uscirà “Io sì”(Seen), il mio nuovo brano scritto per me da @Warren_Diane e che verrà presentato all’attenzione dell’Academy Awards per la candidatura agli Oscar come miglior canzone originale». Arriva via social l'annuncio di Laura Pausini sul lancio un nuovo brano "Io sì" con l’obiettivo di entrare tra i candidati agli Oscar 2021.

«Sono rimasta affascinata da questa canzone che Diane ha voluto cucirmi addosso e dal film di Edoardo Ponti con la meravigliosa Sofia Loren che torna finalmente sulle scene, sia per la trama che per il messaggio che porta. Lo vedrete presto anche voi. Sofia è una icona della cultura e della storia del cinema e sono orgogliosa di accompagnare questo progetto con la mia voce».

"Io sì" sarà la colonna sonora del film “La vita davanti a sé" in uscita il prossimo 13 novembre, che vedrà il ritorno di Sophia Loren in un lungometraggio dopo oltre 10 anni.

«Nelle prossime settimane vi racconterò qualcosa in più, ma non potevo tenere per me una notizia così emozionante» conclude Laura Pausini. La notizia ha fatto il giro del web e i fan della Pausini sono in trepidante attesa.

