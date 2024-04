Kendji Girac ferito a colpi di pistola al petto: è gravissimo. Chi è il cantante e vincitore di The Voice in Francia Le sue condizioni sono molto gravi. Il cantante è ricoverato in ospedale a Bordeaux







di Redazione web Il cantante francese Kendji Girac è stato ferito da colpi d'arma da fuoco la notte scorsa a Biscarosse, nel sudovest della Francia. Lo riferisce Bfm TV, precisando che le sue condizioni sono molto gravi. Girac è stato trasportato all'ospedale di Bordeaux. Il cantante, 27 anni, è stato il vincitore dell'edizione francese di The Voice. Girac colpito al petto Secondo quanto riporta BfmTv, Girac sarebbe stato colpito al petto: i gendarmi sono arrivati sul posto poco dopo le 5.30 del mattino e hanno trovato il cantante in condizioni già gravi. Stando a una prima ricostruzione si tratterebbe di un incidente domestico non meglio specificato. Kendji Girac, 27 anni, nel 2014 vinse la terza edizione di The Voice in Francia: da allora ha pubblicato cinque album raggiungendo un discreto successo, con diversi duetti con altri artisti e un ultimo album uscito a novembre 2022. Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Aprile 2024, 09:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA