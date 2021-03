Justin Bieber, fuori il singolo "Hold On" dopo aver annunciato il nuovo album Justice

Justin Bieber ha condiviso un nuovo singolo, "Hold On", prima dell'uscita del suo album Justice che ci sarà questo mese. L'artista ha segnato un ritorno alle sue radici pop con la traccia, ma sembra essersi allontanato dalle influenze R&B che hanno dominato il suo album del 2020, Changes.

"Hold On" include un sottile cenno degli anni Ottanta, con i sintetizzatori che ricordano vagamente "Forever Young" di Alphaville, e una linea di basso in stile Fleetwood Mac. Il video musicale di accompagnamento mostra Bieber in fuga mentre guida una moto per le strade di notte, mescolato con un montaggio di lui che cerca di sostenere il suo partner malato.

Bieber ha annunciato il suo album alla fine di febbraio, con una data di uscita prevista per il 19 marzo. "In un'epoca in cui c'è così tanto male in questo pianeta distrutto, tutti noi desideriamo ardentemente guarigione e giustizia per l'umanità. Nel creare questo album il mio obiettivo è fare musica che offra conforto, per creare canzoni con cui le persone possono relazionarsi e connettersi in modo che si sentano meno sole ", ha scritto in una dichiarazione. Bieber ha dichiarato di sapere che "non può semplicemente risolvere l'ingiustizia facendo musica", aggiungendo: "ma so che se tutti facciamo la nostra parte usando i nostri doni per servire questo pianeta e l'un l'altro, saremo molto più vicini all'essere uniti. "

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Marzo 2021, 16:46

