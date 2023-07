Jenny De Nucci, attacco di panico al concerto di Lana Del Rey. Hater senza scrupoli: «Non sai di che parli»

di Redazione web

L'attrice Jenny De Nucci è stata protagonista di un'ondata di critiche dopo che ha pubblicato un video su TikTok in cui la ragazza era in uno stato emotivo molto delicato al concerto di Lana Del Rey. Un suo amico, anche lui presente al concerto, ha filmato Jenny con gli occhi lucidi, il battito cardiaco accelerato e tremava. Nel video ha scritto di avere avuto un attacco di panico causato dalla troppa emozione. La ragazza, infatti, è una fan molto accanita di Lana Del Rey e vederla dal vivo dopo oltre cinque anni (il suo ultimo concerto in Italia risale al 2017) deve averle provocato uno shock emotivo. Alcuni hater hanno iniziato a commentare il video su TikTok e hanno poi proseguito su Twitter, dove Jenny si è sfogata e ha risposto alle critiche.

Gli hater: «Non sai cosa vuol dire attacco di panico»

Alcuni commenti su Twitter in merito al TikTok di Jenny De Nucci sono molto aggressivi e attaccano soprattutto lo stato emotivo delicato della ragazza durante il concerto di Lana Del Rey: «se ho un attacco di panico, anche se qualcuno lo filma, non lo metto sui social. Se non ho un attacco di panico ma lo chiamo “attacco di panico” vuol dire che non ho idea di cosa sia davvero un attacco di panico». Altri le consigliano di cambiare amici perché «un amico che ti filma quando sei così instabile non ti vuole bene», mentre altri ancora le chiedono di avere «rispetto per chi soffre davvero di attacchi di panico».

La ragazza si è trovata in una situazione davvero molto spiacevole, il suo intento era sicuramente quello di voler condividere con i suoi follower un momento per lei importante e far capire loro quanto fosse importante quel concerto per lei, ma ciò che ha ottenuto è stata solo una "sh**storm" sui social.

La reazione di Jenny De Nucci

Jenny De Nucci ha subito risposto alle accuse molto pesanti che le sono state mosse e ha dichiarato di aver intrapreso un percorso delicato con uno psicologo che la segue da anni perché soffre di attacchi di panico.

Jenny ha scritto su Twitter: «Non ho voglia di giustificare niente perché la mia famiglia, i miei amici ed io sappiamo perfettamente cosa ho passato negli ultimi due anni. Per voi la cosa importante è solo trovare un mirino da puntare quando vi svegliate la mattina. Io a questo gioco non partecipo. Mi sono pure sentita dire “tu non sai cosa sia un attacco di panico”, mi fate venire voglia di buttare all’aria anni di lavoro su me stessa e di terapie. Siete degli animali, mandate le persone ai limiti della sopportazione mentale con accanimenti social e vi preoccupate del benessere mentale? Curatevi sta cattiveria».

La giovane ha poi continuato su Instagram in cui ha raccontato il lungo periodo di terapia dallo psicologo e i passi in avanti che ha fatto per mantenere un equilibrio sano per la sua mentalità, che spesso, però, a causa di questi eventi, rischia di barcollare.

