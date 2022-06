Ariete e Jenny De Nucci: la fine della loro storia d'amore

Una fa l'attrice, l'altra la cantante. Il loro amore è nato attraverso le canzoni e i social, ed è proprio attraverso le piattaforme social che ieri, Jenny De Nucci ha annunciato la rottura della sua relazione con Ariete, in arte Arianna del Ghiaccio.

L'influencer - ex alunna de Il Collegio - ha pubblicato un testo nero su bianco attraverso le storie Instagram per dichiarare la fine della storia d'amore e per chiedere - a tutti coloro che in questo ultimo periodo avevano intuito fosse successo qualcosa tra le due - un pò di privacy: "vi chiedo gentilmente di non taggarmi più in nessun video, io e arianna non stiamo più insieme.." continua "ultimamente sta diventando ingestibile da tenere privata come cosa, quindi rispettatela".

I fan dell'amata coppia hanno già deciso da che parte stare, a giudicare dai commenti dei social sembrerebbe che Ariete abbia agito tradendo Jenny De Nucci, la quale pochi giorni prima aveva pubblicato un TikTok in cui parlava di un dolore provocato da una persona a lei vicina: “Se mi fai davvero molto male oppure mi manchi di rispetto ho la capacità di eliminarti completamente dalla mia memoria emotiva come se non ti avessi mai incontrato. Arrivo a non provare più nulla e a rimuovere qualsiasi emozione o ricordo con te. Arrivo a perdere l’interesse per la tua persona in una maniera molto ma molto profonda. E’ pesante? Certo. Ma mai quanto chi conosce i tuoi traumi ti fa sentire di essere capito e poi ti pugnala alla schiena. Provocandoti altri traumi, ovviamente”. Le parole dell'attrice si collegano all'idea di un tradimento, ma se sia andata davvero così rimane un mistero. La cantautrice però - che decide di non farsi avanti su Instagram - preferisce rispondere ad alcuni tweet provocanti smentendo ogni supposizione di tradimento.

Nel frattempo Ariete sta proseguendo il tour estivo che percorre gran parte del territorio italiano e Jenny De Nucci è la madrina del Taormina Film Festival, che andrà avanti fino al 2 luglio. Entrambe impegnate con le loro rispettive carriere, a piangere per la rottura i fan sui social che sperano solo in un ritorno di fiamma.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Giugno 2022, 17:34

