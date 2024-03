di Totò Rizzo

Quello che solitamente la sera è un’astronave di suoni, luci, energia, euforia – il Mediolanum Forum ad Assago – s’è trasformato ieri mattina in un catino di emozioni, puntellate da applausi, sì, perfino da ovazioni ma anche da momenti forti di riflessione, commozione, silenzio perfino. Inediti, per quel posto. Giovanni Allevi ha raccontato a seimila studenti delle scuole superiori della sua malattia e della sua battaglia per sconfiggerla, nel corpo e nell’anima. Il compositore e pianista – che era tornato a suonare in pubblico a febbraio al Festival di Sanremo dopo due anni di silenzio causati dal mieloma multiplo diagnosticatogli in seguito a forti mal di schiena che lo tormentavano - è stato il protagonista di “Happiness on tour”, un evento organizzato dalla Fondazione Felicità in occasione della Giornata Mondiale della Felicità. «La mia vita era concerti in giro per il mondo, conferenze stampa, incontri, fino a due anni fa - ha raccontato Allevi accompagnato da filmati sulla sua carriera - quando è arrivata una brutta malattia e tutto è cambiato. Dopo che è accaduto tutto questo, c'è stato un giorno nella mia vita in cui io sono stato immensamente felice ma prima ho dovuto fare un viaggio nell'inferno». Ed è stato proprio su questa discesa nel dolore e nella paura che si è soffermato il musicista: «Ci sono stati momenti in cui sorridere agli altri è stato difficile tanto era forte il malessere fisico». Ha raccontato della perdita dei capelli, delle punture sulla pancia per indurre la produzione di staminali («sono una meraviglia, il futuro della medicina»), degli occhi smarriti dei piccoli pazienti incontrati negli ospedali, dell’amore di chi gli è stato attorno («l’amore è il più grande farmaco che esista»). E infine della mattina in cui, agitando un foglietto, un giovane medico gli ha annunciato che i globuli bianchi erano 13 «ma per millimetro cubo: da lì la bilancia ha cominciato a pendere di nuovo verso la vita».

