Alla 48esima edizione del Giffoni Film Festival, che si terrà dal 20 al 28 luglio, un programma musicale articolato e dedicato al grande pubblico che frequenterà Giffoni. Si avrà la possibilità di essere non solo spettatori ma anche protagonisti degli eventi in programma. Un nuovo format innovativo, partecipativo ed emozionale, totalmente gratuito, che esprime anche da questo aspetto il “nuovo” Giffoni.



Tra gli artisti attesi sul palco del Giffoni Music Concept: Max Gazzè, Ermal Meta, Ultimo, Annalisa, Fabrizio Moro, Benji e Fede, Vegas Jones, Enzo Avitabile, Lodovica Comello, Federica Abbate, Quentin40, Luca Barbarossa, Il Pagante,Diodato, Livio Cori, Eva, Mirkoeilcane, Lorenzo Baglioni, Viito, Foja e Lello Tramma.



Il ricco programma musicale coniugherà grandi live, un contest rap e tre tipi di masterclass: Music, con gli artisti che si esibiranno in Piazza Fratelli Lumière la sera e si racconteranno ai giovani che compongono la sezione; Talking about music, con esperti del settore musicale come Dario Giovannini (Carosello Records), Clemente Zard (Vivo Concerti), Don Joe (producer e Dj),Francesco Barbaro (OTR live); Radio, con esponenti del mondo radiofonico come Giuseppe Cruciani, Max Brigante, Trio Medusa, Diletta Leotta, Gli Autogol e molti altri che si racconteranno e sveleranno i segreti di uno dei mezzi di comunicazione di maggior successo anche tra le nuove generazioni.



I masterclassers avranno, quindi, la possibilità di confrontarsi con artisti ed esperti sui vari aspetti del music business, oltre a vivere a pieno le emozioni e il divertimento dei numerosi ed attesissimi live. Molti artisti, inoltre, saranno protagonisti dei Meet The Stars: l’occasione per tutti di poter finalmente conoscere e vedere da vicino i propri idoli.



Due gli spettacoli che, ogni sera, uniranno giurati, giffoners, famiglie e pubblico intorno al palco di Piazza Lumière:



20 luglio Benji e Fede e Livio Cori

21 luglio Ermal Meta e Eva

22 luglio Luca Barbarossa e Mirkoeilcane

23 luglio Annalisa, Viito e Foja

24 luglio Max Gazzè e Lodovica Comello e Diodato

25 luglio Fabrizio Moro, Federica Abbate e Il Pagante (promosso da Comix),

26 luglio Vegas Jones e Quentin40

27 luglio Ultimo e Lorenzo Baglioni

28 luglio Chiusura con i suoni mediterranei e campani, anche come omaggio a tutti gli ospiti e turisti internazionali,

Enzo Avitabile & i Bottari e Lello Tramma.



Una Masterclass del tutto particolare sarà poi quella riservata ai genitori per capire il linguaggio dei Millennials attraverso la musica indie, rap e trap: l’obiettivo di questo evento di Parental Experience - sezione dedicata alle famiglie - sarà raccontare agli adulti origine, ragioni e chiavi del successo che il rap e la musica indipendente hanno tra i ragazzi.



Attesissimo, infine, il #giffonirapcontest2018, lo spin off musicale del Giffoni Music Concept, il primo concorso riservato esclusivamente ad artisti rap, urban e trap selezionati da Max Brigante e Don Joe. Fra le 120 proposte arrivate sono stati selezionati per la finale del contest 4 artisti campani e 4 nazionali: Sick Real ft Stilli Stix (Pordenone) - Alex Mav (Salerno) - Mikeseug (Siano, SA) - Paradise (Trento) - Soldier + Hangover (Salerno) - Olohoma (Potenza) -Young Henry (Salerno) - Drum Niraq (Lamezia Terme, CZ). Tra i media Partner del Giffoni Film Festival anche Radio 105, che trasmetterà tutti i giorni, in diretta dalla Cittadella del Cinema e dalla Multimedia Valley, e Rockol, che seguirà e racconterà sul web i dieci giorni intensi di #Giffoni2018.

