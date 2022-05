Fedez, novità in vista: alle 14:30 un annuncio misterioso su Instagram. Sarà la prossima hit dell'estate?

Fedez è inarrestabile. Dopo la pausa forzata a causa dell'operazione subita per il tumore al pancreas, il rapper è tornato alla sua routine lavorativa e giorno dopo giorno sforna novità che infiammano i suoi fan. Dopo l'annuncio del concerto di beneficienza a Milano, insieme all'amico ritrovato J-Ax, ecco che su Instagram crea la giusta suspense per un'altra atesissima novità.

Leggi anche > Fedez e J.Ax, reunion anche in concerto: il 28 giugno al Duomo per beneficenza. Ecco chi ci sarà sul palco

Nelle sue Instagram Stories compare la scritta: «Alle 14.30 annuncino!» con l'emoji divertita di chi sa cosa bolle in pentola, ma ancora non può esprimersi. E subito dopo ha cercato di spiegare, senza spiegare di cosa si tratta.

In canotta e Jeans ha caricato un video in cui cerca di far capire al suo pubblico quale sarà l'annuncio: «Non voglio dire che annuncerò la canzone... cioè... ehm però... partirà ufficialmente l'estate amici, ma non voglio spoilerare nulla», ha dichiarato a denti stretti, rinnovando poi l'appuntamento alle 14:30.

Fedez non vuole spoilerare, dice, ma allo stesso tempo preannuncia quello che sarà l'annuncio che verrà fatto alle 14.30. Il rapper gioca con i suoi follower e fa capire che molto probabilmente sarà rivelato il nuovo pezzo dell'estate che, si augura, possa diventare la nuova hit dell'estate 2022.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Maggio 2022, 13:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA