Drusilla Foer, Patti Smith, Blanco e molto altro: la settimana romana si apre con grandi show

Inizio settimana ricco di appuntamenti per l'agenda culturale capitolina.

TEATRO. Il 25 luglio, per "I solisti del teatro" andrà in scena “La posta del cuore” da un’idea di Silvano Spada, con Santino Fiorillo, a cura di Pino Strabioli. Sotto i riflettori, il pettegolezzo e le dinamiche sentimentali, in un omaggio a Franca Valeri. Fiorillo nei panni del presentatore del programma tv “La Posta del Cuore”, risponderà alle lettere del pubblico, tra fede, amore e quant’altro. Non mancherà la sessualità, inclusa quella nascosta dei divi di Hollywood, da Marlon Brando a Paul Newman fino a James Dean.

Drusilla Foer, invece, il 25, conquisterà il pubblico all'Auditorium Parco della musica con il recital “Eleganzissima”, viaggio tra ricordi, aneddoti e sicuramente stile di Madame Foer, tra luoghi, viaggi e incontri, che qui giunge in versione rivisitate, con nuovi racconti. Senza trascurare la musica, con canzoni dal vivo, alcune inedite. Sul palco anche Franco Godi, che firma la direzione artistica e sarà in primo piano per un cameo alla chitarra, nonché Loris di Leo al pianoforte e Nico Gori a sax e clarinetto.

Stessa sede, il 26, per Edoardo Ferrario con "Il dittatore sanitario", nuovo spettacolo di stand up comedy, che guarda anche alla la pandemia come unica rivoluzione del palinsesto televisivo, ma non solo.

Il 26, Gabriele Lavia sarà al Teatro India, con "Le Favole di Oscar Wilde".

Ascanio Celestini, invece, porterà il suo "Museo Pasolini", il 28 e il 29, al Parco degli Acquedotti. Un omaggio a Pier Paolo Pasolini, nel centenario della nascita. Celestini, con le voci di Grazia Napoletano e Luigi Celidonio e le musiche di Gianluca Casadei, proporrà un viaggio alla riscoperta dell’intellettuale, “costruendo” un ipotetico Museo Pasolini, dalla prima poesia dell’autore fino ai film, passando per le testimonianze di chi lo ha conosciuto.

MUSICA. Molti pure i concerti. Il 25 luglio, alle Terme di Caracalla, David Garrett, e a Villa Ada si aprirà la rassegna di Studionero che, proseguirà il giorno seguente e vedrà come ospite, tra gli altri, Riccardo Sinigallia. Stesso giorno per Claudio "Greg" Gregori, a Village Celimontana, con "L’invasione Degli Ultrarockers". Il 27 - e il 28 - per Rock in Roma, Blanco all'Ippodromo delle Capannelle.

Nella medesima sera, Patti Smith Quartet all’Auditorium Parco della Musica. Mito del rock, Patti Smith ripercorrerà i suoi oltre quarant’anni di carriera, tra musica, fotografia, poesia, romanzi, pittura e scultura. Ad accompagnarla, in scena, il figlio Jackson Smith alla chitarra, l’amico di lunga data Tony Shanahan al basso e il batterista Seb Rochford.

Il 28, nello stesso luogo, Carmen Consoli con uno speciale concerto di rock, acustico ed elettronica. La formazione principale sarà quella di “Volevo fare la rockstar Tour”, con i musicisti Antonio Marra alla batteria, Marco Siniscalco al basso, Massimo Roccaforte alle chitarre, Adriano Murania al violino, Emilia Belfiore al violino, Concetta Sapienza al clarinetto ed Elena Guerriero al pianoforte. Non mancherà un duo chitarra e batteria, con Marina Rei.

CINEMA. A Roma Cinema Arena, stasera "Il caso Mattei" di Francesco Rosi introdotto da Francesco Munzi e, il 26, in ricordo di Pasolini, "Mamma Roma" raccontato da Gianni Amelio.

E all'Arena Garbatella, dal 26 al 31 luglio, "Sgarbatellum", rassegna cinematografica curata da Alessandro Piva. In programma, le proiezioni di cinque film e una serata dedicata ai cortometraggi degli allievi della scuola d’arte cinematografica Gian Maria Volonté. Ogni incontro vedrà la presenza di registi e attori. Aprirà "È stata la mano di Dio" di Paolo Sorrentino. Interverrà Teresa Saponangelo, vincitrice del Premio come migliore attrice non protagonista ai David di Donatello 2022.

MODA. Il 28, fashion nella strada della dolce vita, con "Roma è di moda. Via Veneto Edition".

