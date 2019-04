Diodato, esce il singolo "Il commerciante": primo inedito del nuovo album

Ultimo aggiornamento: 14:15

(Carosello Records),. Il brano inaugura un, che culminerà con la pubblicazione del nuovo album, la cui uscita è prevista entro la fine dell’anno«Certe riflessioni nascono così, mentre compri l’olio per il motore della macchina e magari hai la fortuna di incontrare un commerciante appassionato. E quelle riflessioni poi, possono finire immortalate in una canzone che viene fuori quasi da sola, come un flusso di coscienza, immediatamente - commenta Diodato - È la magia della vita, la sua imprevedibilità, concetto su cui credo tornerò spesso in futuro. Per ora, ci tengo a dire che devo già molto a questa canzone, perché mi ha mostrato un’altra strada, mi ha infuso quel senso di libertà espressiva che è sempre stato motore di tutto. E affinché il nostro motore possa andare al massimo, o semplicemente portarci lontano, è necessario, si sa, scegliere l’olio giusto».Nell’epoca dell’e-commerce e delle grandi catene di distribuzione, Diodato invita a riscoprire l’autenticità del rapporto diretto con le cose e le persone. È ancora possibile, secondo lui, ritrovare la genuinità di un rapporto quasi scomparso, quello tra acquirente e commerciante, che va riscoperto riiniziando a frequentare quelli che un tempo erano i centri nevralgici della società, come i mercati e le botteghe artigianali. La cura di un fruttivendolo che sceglie i prodotti da acquistare, i consigli di un sapiente meccanico le cui mani sono intrise di olio per motori, la conoscenza di una sarta che ha cucito con le proprie mani gli abiti che vende verranno davvero sostituiti dalle sponsorizzate su Instagram e i carrelli degli shop online? Diodato spera di no.Il brano è stato prodotto da Tommaso Colliva, arrangiato da Diodato, Tommaso Colliva e Domenico Mamone ed è stato registrato da: Diodato (voce e chitarra), Fabio Rondanini (batteria), Roberto Dragonetti (basso), Tommaso Colliva (beat), Raffaele Scogna (tastiere), Domenico Mamone (sax), Paolo Raineri (tromba), Francesco Bucci (trombone) e Giovanni Colliva (clarinetto).Nel frattempo sono state annunciatedell’attività live di Diodato, che lo ha visto protagonista di oltre 60 date nel 2018: il 27 aprile a Taranto (Teatro Fusco), il 20 maggio a Roma (Teatro Eliseo), il 7 luglio a Fasano (Festival Costa dei Trulli), il 10 luglio ad Arezzo (Men/Go Fest).