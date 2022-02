Dargen D'Amico mai visto così: la (rara) foto senza occhiali da sole

Dargen D'Amico sta facendo ballare tutti con la canzone portata a Sanremo, ma continua a nascondere i suoi occhi dietro grandi occhiali scuri. La stessa Mara Venier ha provato a sfilarglieli, ma senza successo. L'artista si è esibito all'Ariston per la prima volta cantando "Dove si balla" e all'indomani della finale è stato ospite di Domenica In. Circola in queste ore una rarissima foto che lo mostra senza gli occhiali da sole.

Leggi anche > Grande Fratello Vip, Barù fa una proposta hot a Jessica ma interviene Sophie: «Dagli tu una botta...»

Dargen D'Amico, la foto senza occhiali

Il brano di Dargen D'Amico sta scalando le classifiche, ma in molti si sono chiesti il perché porti sempre gli occhiali scuri, anche sui social. In una vecchia intervista ha spiegato il motivo: «Allora in primo luogo li metto perché la luce mi dà molto fastidio, anche quella artificiale, soprattutto quelle violente dei palchi. Poi, uso gli occhiali come segno distintivo al contrario, mi riconosci solo quando li indosso e per ora non ho intenzione di appenderli al muro, ho intenzione di far questo ancora per un po'».

Dargen D'Amico, la foto senza occhiali

Quasi nessuno, se non le persone a lui vicine, ha mai visto il cantante senza occhiali. Il portale Movieplayer.it ha diffuso una rarissima foto di Dargen in cui mostra gli occhi. Uno scatto che non è passato inosservato.

Ultimo aggiornamento: Sabato 12 Febbraio 2022, 20:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA