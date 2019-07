Concerti al tramonto, appuntamento a Salina con i big: da Gigi D'Alessio allo Stato Sociale. Syria direttore artistico

Sabato 13 Luglio 2019, 14:18

È tutto pronto per la 12^ edizione della rassegnaaldal 7 al 19 agosto. Anche quest’anno la direzione artistica è stata affidata a, che, con cura e attenzione, ha selezionato un cast importante, all'insegna della varietà di proposte e di generi.«L’idea di potermi occupare della direzione artistica di una rassegna come questa mi ha sempre affascinato– racconta Syria – Quella di stare dall'altra parte, per me, è una grande scuola. Avere la possibilità di potermi dedicare agli artisti e alla loro creatività rappresenta nuova linfa vitale. Quest’anno più che mai ho pensato a un cast che potesse abbracciare sonorità e forme di spettacolo molto diverse tra loro e che, al contempo, potesse raccontare le emozioni più distanti e affini attraverso le voci dei protagonisti: dall’allegria dial romanticismo di, dall’irriverenza diall’ironia de».Ilsi conferma ricco di appuntamenti live con i grandi nomi italiani della musica e dello spettacolo che, come consuetudine, hanno totale libertà nella scelta del repertorio e nella modalità, trovandosi in uno spazio dedicato all’arte in cui muoversi in modo informale, dal quale scaturiscono particolari alchimie.Ad aprire la Rassegna, mercoledì 7 agosto, sarà l’energia diche, con le sue intramontabili hit, farà ballare fino a tarda sera.Sabato 10 agosto, reduce dalla vittoria di The Voice of Italy in qualità di coach, saràcon la sua musica e le sue parole a creare un’atmosfera emozionante nella notte magica di San Lorenzo.Martedì 13 agosto si preannuncia un concerto che si trasformerà sicuramente in una vera e propria festa. Protagonista la band depiù precisamente Lodo Guenzi & Carota in acustico.Il camaleontico, porterà la sua ironia e ficcante comicità in uno spettacolo davvero imprevedibile in programma per venerdì 16 agosto. Sulle orme di Dario Fo, Giorgio Gaber, Carlo Cecchi e Enzo Jannacci è ormai uno dei grandi maestri.A chiudere Concerti al tramonto, lunedì 19 agosto sarà, uno dei cantautori più eclettici e stimati del Paese, che per l’occasione ripercorrerà i 50 anni di carriera costellata di grandi successi e con oltre 30 album all’attivo.Anno dopo anno il Giardino Ravesi ha ospitato personalità del calibro di Morgan, Arisa, Nada, Mario Venuti, Alessandro Mannarino, Paola Turci,Mauro Ermanno Giovanardi, Simone Cristicchi, FrancescoSarcina,Patrizia Laquidara, Pilar,Valerio Aprea,Paolo Vivaldi, Tosca, Andrea Rivera, solo per citarne alcuni.