Il Cile, da 'Maria Salvador' ai problemi con l'alcol: «Se non smetto di bere muoio». Il racconto choc del cantante

Il cantante Il Cile ha parlato per la prima volta sui propri canali social della sua lotta contro la dipendenza da alcol. L'artista, che nelle scorse estati è stato uno dei più ascoltati grazie al brano "Maria Salvador" con J-AX, ha raccontato la sua storia dall'inizio e questo perché, gli è stata diagnosticata una pancreatite acuta che gli è quasi costata la vita. Ma andiamo con ordine.

Il racconto de Il Cile

Lorenzo Cilembrini aka Il Cile ha raccontato ai suoi follower com'è diventato dipendente dall'alcol e come questa "relazione" tossica gli sia costata caro. Il cantante ha detto: «La prima volta che bevvi avevo quindici anni, mi ricordo bene: notte di Ferragosto sulla spiaggia del mare Adriatico di Torrette di Fano e mezzo litro di 'limoncé' caldo che vomitai dopo pochi minuti, il giorno dopo promisi a me stesso che non avrei più bevuto. Non è andata esattamente così. Io credo che il motivo primario del mio alcolismo sia la timidezza mista all’insicurezza: ho sempre usato gli alcolici per abbattere quella barriera di incapacità comunicativa e terrore del giudizio altrui che mi porto dentro dall’adolescenza. In più sono un alcolista atipico: sono un “binger”. Posso stare settimane senza bere ma quando bevo posso andare avanti anche due giorni e continuativamente.

Due anni fa, in estate, ero a Garda con una ragazza che ha alimentato a dismisura il mio lato autodistruttivo

Poi a Gardaland, da quanto avevamo bevuto, ci addormentammo durante le torri gemelle (vi giuro è vero), tornati in hotel continuammo mentre lei sì limitò, dopo cena finimmo in un bar dove il proprietario mi propose la sfida di bere un beverone gigante con praticamente una bottiglia di Jeagermaister dentro. Mi ricordo di essermi risvegliato in ospedale, mentre tentavo di strapparmi il catetere con la dottoressa che intimava la ragazza alimentatrice della mia autodistruzione di bloccarmi, se avesse voluto ancora avere una vita sessuale con me». Due anni fa il ricovero, racconta, poi l'ultimatum gli è stato dato dai medici il 31 agosto, non dovrà più toccare l'alcol a vita «se non voglio morire».

I messaggi dei colleghi musicisti

Tantissimi i commenti al suo post, e tanti anche i messaggi ed i like di colleghi musicisti e personaggi dello spettacolo, da Emma Marrone a Fedez alla cantante Syria. In un video pubblicato oggi, il Cile ha voluto precisare il senso del suo sfogo ed ha lanciato un appello affinché si apra un dibattito sulle dipendenze ed una richiesta alle istituzioni: «Se ci fosse un organismo scolastico che affrontasse la cosa, tante situazioni non dico che si risolverebbero ma verrebbero alleggerite».

