Dieci canzoni di Natale che dovete ascoltare se odiate l'atmosfera natalizia

Non sopportate proprio l'atmosfera natalizia? Siete dei 'novelli Grinch' e non riuscite a soffrire nemmeno cinque secondi di canzoni sul? Coraggio, abbiamo un rimedio per voi: unadi dieciche vi aiuterà a superare senza troppi problemi l'arrivo delle feste.Non ce ne vogliano i più credenti e i più entusiasti del Natale: abbiamo i nostri buoni motivi per non sopportare questo periodo dell'anno. Un po' per l'eccessiva opulenza, un po' per la falsità spesso manifesta durante le feste, spesso ci si dimentica del vero significato della festa cristiana e dello stare insieme agli affetti più cari. Abbiamo selezionato questi brani per una playlist di Natale decisamente alternative. Ecco quali non dovrebbero mancare:In un certo senso, questo brano sembra riprendere lo schema della ben più celebre ‘Last Christmas’. Ricordando l’ultimo Natale d’amore vissuto, un uomo augura, senza edulcorare nulla, il peggio alla propria ex.Poche righe di testo per una breve canzone decisamente poco allineata al politicamente corretto. Viene posto l’accento sui bambini che a Natale, come il resto dell’anno, vivono in strada e non hanno da mangiare.Una canzone diventata immediatamente un grande classico natalizio, ma ben lontana dall’atmosfera di pace e serenità evocata dalle feste. Il brano parla infatti di un ubriacone rinchiuso in una cella di New York, che ricorda il proprio passato: una volta era innamorato e la sua vita aveva meravigliose prospettive, ma dopo la fine dell’amore iniziò un lungo e degradante declino.Ancora del sano punk-rock per un tema ricorrente in questa playlist: la fine di un amore vissuto anche a Natale. In questo caso, però, sotto accusa ci sono le canzoni natalizie.Un successo social molto trash, realizzato sette anni fa e ancora ascoltatissimo in questo periodo dell’anno. Si tratta di una vera e propria denuncia sociale del consumismo natalizio, mentre la forbice tra ricchi e poveri si allarga sempre di più e la corruzione in Italia dilaga.La celebrazione del Natale vista dagli ultimi. I protagonisti di questa canzone sono infatti alcuni bambini di una famiglia povera che non vogliono giocattoli per Natale, ma del pane e un lavoro per il loro padre disoccupato. Un grande successo per un Natale alternativo.Anche questo è un inno che invita a non dimenticare i meno fortunati: l’accento, nel brano del grande cantautore romano, è posto sul dramma dei migranti.Tra i maggiori successi della band celtic-punk di Boston c’è anche questo classico ‘antinatalizio’. La canzone parla di un uomo di origini irlandesi, proprio come i componenti dei Dropkick Murphys, costretto a passare il Natale insieme alla propria insopportabile famiglia. Dalle sorelle ai cognati, passando per i nipoti, il protagonista del brano è costretto a subire umiliazioni di ogni tipo.Il racconto un po' trash del Natale di una famiglia piuttosto improbabile. Sentirne solo il ritornello può essere decisamente fuorviante, come accaduto ad un anziano romano che voleva portare questo brano nella sua parrocchia: a rivelarlo è lo stesso Giancane, al secolo Giancarlo Barbati, già chitarrista de Il Muro del Canto. Per fortuna, alla fine il rischio è stato sventato. Se amate i classici film natalizi, il videoclip è assolutamente imperdibile.Probabilmente uno dei brani migliori contro l’atmosfera natalizia. Un vero e proprio inno contro il dover essere buoni anche con chi non si sopporta per tutto il resto dell’anno.