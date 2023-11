Bocelli dedica a Federer "Gloria a te", il tennista non trattiene le lacrime

di Redazione Web

Un momento dolce ed emotivo quello andato in scena all'Hallenstadion di Zurigo tra il campione di tennis Roger Federer e il tenore italiano più apprezzato al mondo, Andrea Bocelli. Durante il concerto Bocelli, informato della presenza del campionissimo svizzero, decide di invitarlo sul palco per dedicargli "Gloria a te".

«Gloria a te, Roger Federer»

«A quanto pare stasera abbiamo una leggenda vivente tra il pubblico, Roger Federer. Per me sarebbe un onore dedicargli l'ultima aria, per le emozioni che ha regalato a tutti. E vorrei invitarlo qui con me sul palco». Con queste parole al miele il tenore toscano ha introdotto King Roger.

Durante l'esibizione il tennista non è riuscito a trattenere le lacrime, lasciandosi andare a un momento di commozione pura.

L'incontro sul palco

Il momento dell'incontro tra i due è stato riportato dallo stesso Bocelli sul suo profilo Instagram. «Gloria a te, Roger Federer», il messaggio inviato al tennista.

Migliaia i commenti di apprezzamento, «Sto piangendo mentre rivivo tutto di nuovo guardando questo video! Andrea sei una forza.

Mercoledì 22 Novembre 2023

