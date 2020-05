Bob Sinclar: «Ecco “I’m on my way”, un potente inno scritto con il cantante OMI in 55 giorni di lockdown».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Maggio 2020, 15:14

Irresistibile Sinclar. Il deejay e produttore francese più famoso al mondo, dopo i recenti successi di “Electrico Romantico” con Robbie Williams, e di “I believe”, ci regala ora un nuovo brano che sin dal primo ascolto contagia per l’energia e la passione: “I’m on my way”, cantato da OMI, sarà trasmesso in radio dal 29 maggio e non ci sono dubbi che sarà la vera bomba dell’estate 2020!Sinclar non si è mai fermato. Durante il lockdown, dal suo studio per 55 giorni di fila, ha fatto ballare oltre 100 milioni di persone nel mondo con i suoi dj set in diretta Facebook ( www.facebook.com/BobSinclar/videos/346421473000162/?epa=SEARCH_BOX ). E nel nuovo brano, composto durante questo particolare periodo, Sinclar cambia registro rispetto alle sue ultime produzioni. In “I’m on my way” ci sono i colori dell’Africa. Le sonorità e i ritmi si sposano alla perfezione con la voce del giamaicano OMI, e il brano è un inno alla forza dell’unione, della solidarietà e positività, per aiutarci l’un l’altro a superare i momenti difficili. “Everytime I sit and watch the news, said a prayer for a few…I can feel their pain and suffering…We can win this race, Smiles on every face, Hear me when I say, We are on our way, I’m on my way! I can feel the power when united…”Racconta Sinclar: “Il mio nuovo singolo, scritto in collaborazione con l’artista giamaicano OMI, è un potente inno. In questi 55 giorni di lockdown ho trovato grande ispirazione e ho cercato di unire la gente con la musica, di farla sentire più vicina. La Giamaica ha un posto speciale nel mio cuore, le mie hit ‘Love Generation’ e ‘World hold on’ erano cantate da due artisti giamaicani, Gary Pine e Steve Edwards. Quando ho incontrato OMI, mentre ero in tour un paio di mesi addietro, ho subito capito che sarebbe successo qualcosa tra noi. Lui emana delle vibrazioni particolari. Ha scritto un formidabile testo spirituale che sembra come una preghiera al mondo. I miei ritmi afro sono il mio feeling per l'estate”.“I’m on my way” sarà pubblicato da Time Records e sarà disponibile negli store e piattaforme digitali dal 29 maggio. Con una carriera ultraventennale costellata da hit mondiali, centinaia di dischi di platino e oro, Bob Sinclar è tra i più longevi deejay e produttori della scena internazionale: nove album all’attivo e un’infinità di brani che sono entrati a far parte della storia della musica dance mondiale (tra i quali spiccano “World, Hold On”, “Love Generation”, “Til the sun rise up”, “Someone who needs me”, “Cinderella” e “Far l’amore”, con oltre 600 milioni di visualizzazioni su Youtube).Sinclar è una vera leggenda, oltre che un’icona fashion. Dotato di un fisico tonico e scolpito ha fatto da modello e ha prestato la sua immagine come testimonial di marchi famosi in tutto il mondo. Amante dell’arte in tutte le sue espressioni, colleziona quadri di arte moderna e oggetti pop. Appassionato giocatore di tennis, ha girato un video sul campo del "Roland Garros" durante gli Open di Francia.OMI si è fatto conoscere al pubblico internazionale nel 2015 grazie al successo planetario di “Cheerleader”. Il brano ha superato il miliardo di streaming solo su Spotify, e il miliardo di visualizzazioni su Youtube. L’anno scorso l’artista giamaicano ha interpretato con Giusy Ferreri la hit “Jambo” di Takagi&Ketra.