Benji & Fede, online il videoclip del nuovo singolo "Magnifico difetto"

Mercoledì 18 Dicembre 2019, 21:33

È online il video di “”, il nuovo singolo di. Approderà in radio questo venerdì 20 dicembre.Il, come la canzone, racconta una storiache si sviluppa in un'atmosfera da sogno. Con i paesaggi mozzafiato esaltati dalla regia e dalla fotografia, il video di "Magnifico difetto" fa emozionare i fan del giovane duo musicale. Le riprese infatti mettono in mostra tutta la bellezza delle montagne delle, in particolare le piste della località sciistica Obereggen, non distante da Bolzano. Altre immagini son state girate invece all’interno del rifugio Oberholz, una angolo nascosto e intimo nel cuore della montagna.La neve, il sole che tramonta sulle vette imbiancate creano un', che rapisce i giovani ascoltatori abituati al romanticismo di Benji & Fede.“Magnifico Difetto” è una delle tracce di “”, l’ultimo album del duo. Il disco ha esordito direttamente al n.1 della classifica ufficiale di vendita (Fimi/Gfk). Il brano arriva dopo “SALE” feat. Shari e “Dove e Quando”, la hit al n.1 di tutte le classifiche dell’estate 2019 che ha raggiunto la certificazione di quadruplo disco di platino.Un appuntamento importantantissimo attende infine il duo più popolare d’Italia. Il prossimo 3 maggio, infatti, l’ospiterà un concerto live di Benji & Fede, un palco prestigioso per i due giovani modenesi.