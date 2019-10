Avril Lavigne, il concerto a Milano sold-out in pochi minuti: lo show cambia location

Straordinario successo per l’unica data italiana di Avril Lavigne che aprirà il suo tour europeo a Milano, il prossimo 16 marzo. Il concerto previsto al “Fabrique” è andato esaurito in pochi minuti e sarà spostato al Lorenzini District.



La nuova venue, situata in Via Giovanni Lorenzini 3, permette la messa in vendita di nuovi di biglietti che saranno resi disponibili da oggi 18 ottobre alle ore 17.00 su www.livenation.it, www.ticketmaster.it e www.ticketone.it Venerdì 18 Ottobre 2019, 17:17

