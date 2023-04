Alex Britti ritorna con due inediti: «Sono le mie due anime, inizio di una nuova fase artistica»

Due inediti per Alex Britti, che torna il 21 aprile nella sua doppia versione. L’anima pop con accenni gospel di “Tutti come te”, l’anima più blues di “Nuda”. I due singoli, di cui il primo anche in rotazione radiofonica, saranno pubblicati per Believe (etichetta It.Pop). In un mix di acustica ed elettronica, il coro femminile di "Tutti come te" introduce a sonorità anni '80 ma che non dimenticano la contemporaneità, con una melodia frizzantina che si rivolge a una umanità variopinta e fa canticchiare al primo ascolto («Siamo tutti come te, come te, come te...»). Su Nuda, invece, è il riff di chitarra a farsi complice della voce inconfondibile di Britti. Il cantautore romano torna con due inediti dopo tre anni da "Una parola differente" e "Brittish" (con il rapper Salmo) e a 25 anni dal suo esordio sul palco dell’Ariston con "Solo una volta (o tutta la vita)", miglior debutto discografico in quell’anno (1998) e certificato triplo disco di platino. I due singoli (“Nuda” su piattaforma digitale) anticipano l’uscita di altri inediti: «Sono trascorsi 6 anni dalla pubblicazione di “In nome dell’amore – Vol.2”. Il numero sei non è casuale, ma legato all’età di mio figlio Edoardo. Anni dedicati prevalentemente al ruolo di papà e alla scrittura dei nuovi brani. E’ stato un periodo in cui ho trovato il tempo per osservare con molta più attenzione gli altri e il mondo che mi circonda». Da Patti Smith e Ray Charles a Luciano Pavarotti, la lista delle collaborazioni durante la carriera di Britti è lunga. Resta l’artista italiano tra i più internazionali che spazia da un genere a un altro. «Mi piacciono le sonorità nuove. Mi piace camminare nel presente, contaminando il mio modo di essere cantautore e chitarrista blues e jazz». Il nuovo disco uscirà nei prossimi mesi.

