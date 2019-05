Achille Lauro pronto per XFactor: eccolo con la fidanzata "storica"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In una recente intervista, gradito ospite di Mara Venier a “Domenica In”,aveva confessato di essereda molto tempo ed ora è stato sorpreso proprio assieme alla sua dolce metà, che secondo i beninformati dovrebbe chiamarsi Francesca.Un periodo davvero positivo per il trapper, che col successo a Sanremo della sua Rolls Royce è riuscito ad arrivare al grande pubblico ed è in lista per far parte della rinnovata giuria di “XFactor”, che ha perso per strada molti dei suoi protagonisti.Mentre si gode i successo del suo nuovo album, Achille è stato sorpreso da “Spy”, in edicola domani, propri assieme alla misteriosa e “storica” fidanzata. Anche lei tatuata come la sua dolce metà, è stata sorpresa da “Spy” mentre si diverte con lui in un noto ristorante della Capitale.