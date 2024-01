Masterchef, Settimino alle prese con il pressure test: riconosce gli ingredienti nascosti, o almeno ci prova…

Prima di affrontare uno dei due Pressure Test previsti negli episodi di ieri (che, su Sky Uno e in streaming su NOW e sempre disponibili on demand, hanno segnato il record di ascolti con 900mila spettatori come media serata), i concorrenti di MasterChef Italia si sono dovuti letteralmente conquistare gli ingredienti che avrebbero potuto usare. Nascosti in 7 scatole c’erano altrettanti ingredienti che ciascuno di loro doveva riconoscere esclusivamente grazie al tatto. Chiamato ad affrontare la prova, Settimino, il pizzicagnolo di Santeramo in Colle (Bari), ci ha messo tutto se stesso, ma purtroppo non è bastato…

