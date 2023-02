Masterchef, il gran piatto di Edoardo lascia senza parole chef Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo

A Masterchef (il programma va in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand) uno dei requisiti principali dei concorrenti deve essere la creatività. Gli aspiranti chef devono dimostrare ai giudici di sapere trasformare a loro piacimento le varie pietanze.

L'idea più originale della puntata

«L’idea più originale della giornata», così ha detto Giorgio Locatelli riferendosi al piatto di Edoardo, “Babushka”, una patata fritta su maionese aromatizzata al limone con salsa di carote, acqua di piselli e cipolla sottaceto. Un piatto creato dal concorrente di Varese in occasione della Golden Mystery Box di MasterChef Italia di ieri.

I commenti dello chef

Chef Giorgio Locatelli ha detto: «Piatto delizioso, può diventare il tuo “signature dish”», mentre Antonino Cannavacciuolo si è espresso così: «Pochissimi piatti ci hanno lasciato senza parole, questo è un piatto che lascia senza parole».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Febbraio 2023, 16:44

