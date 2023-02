Masterchef, ottava puntata: superospite Gianluca Fuso, il pluripremiato chef maître pâtissier

Serata a tema “radici” per MasterChef Italia. In apertura di serata i concorrenti troveranno delle Golden Mystery Box, che mettono in palio per i migliori l'accesso diretto in balconata, sotto le quali ci saranno piatti che arrivano dal passato e preparati con prodotti della terra, piatti vegetariani della tradizione regionale italiana. Super ospite lo chef maître pâtissier pluripremiato Gianluca Fusto.

Masterchef, ottava puntata: super ospite lo chef maître pâtissier pluripremiato Gianluca Fusto (Credits sky)

Anticipazioni

Questa sera a Masterchef Italia si parlerà di "radici". Per gli aspiranti chef sarà lo spunto per preparare piatti in grado di raccontare i sapori di casa, pur essendo ricreati in chiave moderna. A seguire, l’Invention Test ospiterà nella cucina del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy lo chef maître pâtissier pluripremiato Gianluca Fusto, uno tra i pasticceri italiani più talentuosi, che sottoporrà la Masterclass ad una prova di pasticceria, sempre temutissima.

La prova in esterna

Per la Prova in Esterna i cuochi amatoriali dovranno poi “scalare” il Monte Cervino, una delle cime più ardue d’Italia: la location in cui dovranno affrontarsi sarà la Valle d’Aosta, terra piena di tradizione ma anche capace di racchiudere in un solo piatto influenze provenienti da Paesi diversi.

Come sempre, i componenti della squadra che uscirà sconfitta torneranno in cucina con un grembiule nero e dovranno dare prova di padroneggiare la cottura di un tipico alimento italiano nel corso del Pressure Test. Chi non si dimostrerà all’altezza sarà costretto ad abbandonare per sempre la cucina di MasterChef Italia.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Febbraio 2023, 11:19

