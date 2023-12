MasterChef, le sviolinate di Niccolò a Barbieri: «Non sono mica come lei, chef...»

Tono di voce pacato e atteggiamento sempre apparentemente poco entusiasta, ma poi quando parla fa ridere tutti: ecco l’identikit di Niccolò, uno dei componenti della Masterclass di MasterChef Italia di quest’anno.

Negli episodi di ieri sera, su Sky Uno e in streaming su NOW e sempre disponibile on demand, al Pressure Test i cuochi amatoriali sono chiamati a inventare una nuova tipologia di pasta ripiena, per forma o per ripieno: il neolaureato in Medicina di Ravenna punta tutto su una sorta di raviolone con dentro ricotta, funghi champignon, prosciutto crudo e tuorlo d’uovo. Lui non sa di aver avuto un’idea molto simile a un genio della cucina come Nino Bergese, i cui Ravioli “San Domenico” hanno scritto una pagina di storia della cucina italiana.

Il commento dei giudici al piatto di Niccolò diventa così un momento di ilarità, soprattutto grazie alla sua sviolinata nei confronti di Barbieri.

